İznik Gölü’nde jet ski faciası

Bursa’da İznik Gölü’nde jet skiyle gezintiye çıkan genç kadın, düşerek sulara gömüldü. Genç kadını bularak sudan çıkaran jandarma ekipleri, genç kadını hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yapsa da kurtaramadı.



İznik Gölü’ne gezmeye gelen Kübra Özdemir (25), erkek arkadaşıyla birlikte jet skiye bindi.

Bindikleri jet skiyle tur attıkları sırada genç kadın, dengesini kaybederek suya düştü.

Biranda ne olduğunu anlayamayan arkadaşı, durup geri baktığında arkadaşını suyun üzerinde göremedi. Ne olduğuna anlam veremeyen genç, durumu sahildeki güvenlik ekiplerine bildirdi.

Cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Özdemir’in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kadının yerini tespit edince hemen suya atladı. Sudan çıkarılan genç kadın kalp masajı yaparak hayata döndürmek için seferber olan ekiplerin mücadelesi ise kameraya yansıdı.

Hastaneye kaldırılan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.