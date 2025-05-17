İznik Konsili'nin tarihi belgesel oldu

Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan İznik Konsili bu sene 1700’üncü yılını doldurdu.

Hristiyanlığın mihenk taşı olan İznik Konsili’nin tarihi ise bir belgeselle anlatılıyor. Gazeteci, belgeselci Melike Çapan’ın imzasını taşıyan belgeselde, konsilin tarihini tarihçiler, Ermeni, Rum, Süryani ve Latin Katolik toplumlarının ruhani liderleri ve temsilcileri tarafından anlatılıyor.

Belgesel, Bellek 365 YouTube kanalında gösterime girecek.

17 asır önce toplanan Konsil’in yıl dönümü nedeniyle birçok ülkede konferans ve anma törenleri düzenlenirken, İznik’te yapılması beklenen anma törenine ise yeni Papa 14. Leo’un katılması bekleniyor.