İznik'te ailesiyle piknik yaparken gölette boğuldu

BURSA'nın İznik ilçesine ailesi ile birlikte piknik yapmaya gelen yabancı uyruklu Halil el Hüseyin (13), Devlet Su İşleri’nin (DSİ) su aldığı bölgede bulunan gölette boğuldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında İznik ilçesinde bulunan DSİ‘ye ait gölette meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için Yenişehir'den İznik ilçesine gelen Halil el Hüseyin, yüzmek için DSİ'nin su aldığı gölete girdi. Derinliği yaklaşık 6 metre olan gölette yüzen Hüseyin, bir anda ortadan kayboldu. Hüseyin'in ailesi çocuklarını göremeyince telaşlandı. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İznik polisi ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. Mudanya deniz polisine ait dalgıç timinin çalışmaları sonucunda, Halil el Hüseyin'in cansız bedeni sudan çıkarıldı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde bulunan Halil el Hüseyin'in ailesi sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri aileye müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.