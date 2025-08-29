Giriş / Abone Ol
İznik'te maki yangını

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 farklı maki yangını çıktı. Yangınlardan biri ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınırken; diğerini söndürme çalışmaları sürüyor.

Güncel
  • 29.08.2025 18:00
  • Giriş: 29.08.2025 18:00
  • Güncelleme: 29.08.2025 18:02
Kaynak: DHA
Bursa'nın İznik ilçesinde  Çiçekli Mahallesi ile İznik-Dereköy yolu üzerindeki Abdulvahap Türbesi yakınında saat 16.30 sıralarında iki farklı maki yangınları çıktı.

İhbar üzerine her iki bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Çiçekli Mahallesi'nde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dereköy yolu üzerindeki yangının, ormana ve zeytin ağaçlarına sıçramaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

