İznik'te maki yangını

Bursa'nın İznik ilçesinde Çiçekli Mahallesi ile İznik-Dereköy yolu üzerindeki Abdulvahap Türbesi yakınında saat 16.30 sıralarında iki farklı maki yangınları çıktı.

İhbar üzerine her iki bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Çiçekli Mahallesi'nde çıkan yangın ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dereköy yolu üzerindeki yangının, ormana ve zeytin ağaçlarına sıçramaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.