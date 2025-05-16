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İznik’te kaçak kazı yapan defineciler göçük altında kaldı: 1 ölü

Bursa’da İznik ilçesinde kaçak kazı yapan defineciler göçük altında kaldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hafif yaralandı.

Güncel
  • 16.05.2025 22:15
  • Giriş: 16.05.2025 22:15
  • Güncelleme: 16.05.2025 22:16
Kaynak: İHA
İznik’te kaçak kazı yapan defineciler göçük altında kaldı: 1 ölü

Bursa’da İznik ilçesi Elmalı Mahallesi’nde iddiaya göre bir mağarada kaçak kazı yapan 4 defineci göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir defineci olay yerinde hayatını kaybetti. 3 defineci ise olayı hafif yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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