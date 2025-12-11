İZOCAM'da sendika işverenin teklifini kabul etmedi

Kocaeli’de bulunan ve 2025 yılı itibariyle üretime son verecek olan İZOCAM’da işveren ile Kristal-İş Sendikası arasında ikinci görüşme yapıldı.

Kocaeli’de yayın yapan Gazete Barış’tan Mehmet Çabukel’in haberine göre işveren tazminat ve ikramiyelere dair ilk teklifini sundu.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ilk toplantıdan bir sonuç çıkmamasının ardından ikinci toplantıda işveren kademeli bir teklif sundu.

İLK TEKLİF SUNULDU

Buna göre İZOCAM yönetimi 0-2 yıl arası çalışanlara 2 maaş, 2-10 yıl arası çalışanlara 5 maaş, 10 yıl ve üzeri çalışanlara ise 7 maaş ikramiye teklif etti.

İşverenin kademeli teklifi sendika tarafından kabul edilmedi.

"Kademeli ikramiye" konusunda işveren ile sendika arasında önümüzdeki hafta bir toplantı daha gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kapatılacak olan tesiste 106 çalışan bulunuyor.