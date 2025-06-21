İzol Katliamı’nda karar bozuldu

İsmail ARI

İstinaf Mahkenmesi, İzol Katliamı davasını bozdu. Müebbetle yargılanan ve 66’şar yıl hapis cezası aldıkları halde cezaevine gönderilmeyen eski AKP Milletvekili Zülfikar İzol'un iki kardeşiyle yeğeni yeniden yargılanacak.

Urfa’nın Siverek ilçesi Çeltik Mahallesi’nde 15 Haziran 2019 tarihinde AKP eski Milletvekili Zülfükar İzol’un oğlu, kardeşi ve akrabalarının saldırısında aynı aileden Zozan, Hakkı, Meral ve Musa Serhat İzol isimli dört kişi öldürüldü.

VEKİLİN DOSYASI KAPATILDI

Olaydan sonra gözaltına alınan AKP eski Milletvekili Zülfükar İzol'un kardeşleri Bülent, Cihan ve Cemal İzol ile oğulları Bozan ile Ferman İzol tutuklandı. Ancak Bülent İzol 6 Ekim 2020’de, Cihan İzol 5 Ocak 2021’de, Cemal İzol 1 Haziran 2021’de, Serhat Ferman İzol ise 1 Haziran 2022’de salıverildi. Savcılık, “cinayeti azmettirmekle” suçlanan Zülfükar İzol hakkında ise “takipsizlik” kararı verdi.

"Güvenlik gerekçesiyle" Aksaray 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 25 Ekim 2023’teki 16’ncı duruşmasında karar çıktı. Altı sanığın firari olduğu davada, Zülfükar İzol'un kardeşleri Cihan ve Cemal İzol ile yeğeni Serhat Ferman İzol’a “Kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından önce dörder kez müebbet hapis cezası verildi ardından yapılan indirimle cezaları 66 yıl 3’er aya düşürüldü. Ancak mahkeme tutuksuz yargılanan bu üç kişi için tutuklama kararı çıkarmadı, sanıklar için sadece yurtdışına çıkış yasağı koyuldu. “Kasten öldürme” suçundan yargılanan Bülent İzol ise beraat etti. Olaya katıldıkları iddia edilen altı kişi ise halen yakalanamadı.

BİR ÜYE ‘KAÇARLAR’ DEDİ

Mahkeme heyetinde yer alan üç hakimden biri karara karşı muhalefet şerhi hazırladı. Hakim itirazında “Sanıkların kaçma şüphesi bulunduğunu ve tutuklanmalarına karar verilmesi gerektiğini belirterek karara katılmadığını” ifade etti.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 28 Şubat 2025’te İzol Katliamı dosyası için bozma kararı verdi. Kararın gerekçesi şöyle açıklandı: “Bazı sanıklar kardeş ve baba oğul oldukları ve aynı avukatlar tarafından temsil edildikleri görülmüş olup, aynı olayda yargılanan sanıklardan birisinin savunulmasının diğer sanık yönünden savunmada zaafiyet oluşturacağı durumlarda sanıklar arasında menfaat uyuşmazlığı bulunduğunun kabulünün gerektiği… Savunmalarının ayrı ayrı avukatlar yerine aynı avukata yaptırılarak hukuka aykırı olarak elde edilen savunmalar nedeniyle ve bazı müştekilerin dinlenmemesi nedeniyle oy birliğiyle bozma kararı verildi.”

BAŞSAVCI’YI BİLE ARAMIŞTI

Katliamın ardından eski milletvekili AKP’li Zülfükar İzol’un mahkeme dosyasına giren HTS kayıtlarını da BirGün ortaya çıkarmıştı. Yapılan incelemelerde, ailesi bir katliama imza atan Zülfikar İzol’un onlarca kişiyi arayarak telefon trafiği yürüttüğü görülmüştü.

İzol, günün erken saatlerinde gerçekleşen katliamın ardından, katliamın gerçekleştirildiği dönemde de milletvekili olan Urfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile dört defa görüştü. Siverek Başsavcısı’ndan ilçe jandarma komutanına, en az 12 eski milletvekilinden polis başmüfettişine kadar birçok önemli isimi arayan İzol’un olay günü aradığı tespit edilen bazı isimler şöyle:

Adalet Bakanlığı Tetkik Hakimi Necmettin Aydın Dönemin Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Ali Kemal Karataş Polis Başmüfettişi Yener Gül

KOMUTANI DA ARAMIŞ

Zülfükar İzol’un telefon trafiği bununla da sınırlı kalmadı. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı, katliamın ardından İzol’un jandarma komutanlarını arayıp aramadığını sordu. İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yanıtında ise “İzol’un ilçe jandarma komutanının kullandığı cep telefonunu aradığı” belirtildi. Ancak İzol’un jandarma komutanını akrabalarının nohut biçip biçemeyeceğini sormak için aradığı öne sürüldü.