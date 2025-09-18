İZPA’nın “İz’in Peşinde Şehrin İçinde” sergisi tanıtıldı

İzmir Planlama Ajansı’nın (İZPA) 450 günde yürüttüğü planlama, strateji ve katılım süreçlerini anlatan “İz’in Peşinde Şehrin İçinde” sergisi, basın mensuplarını misafir etti. “Bu sergi kentin aklından geçenleri izliyor” sloganıyla Kültürpark Pakistan Pavyonu’nda hazırlanan ve açıldığı 30 Ağustos’tan itibaren 15 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan serginin basın buluşmasına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, ulusal ve yerel basının temsilcileri katıldı. 21 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek sergide, İZPA’nın kentin gelecek 50 yılına yön verecek eylem planları sergilendi.

Sergide basın mensuplarına İZPA’nın yapısı, yaşadığı dönüşüm ve çalışmaları hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir’de gerçekten takdir edilmesi gereken çağdaş ve yenilikçi bir kamu yönetimi anlayışına sahip bir ekip yetişiyor. Adeta bir okul gibi bu ekibin içerisine giren insanlar kendilerini geliştiriyorlar ve yeni çalışmalar ortaya koyuyorlar. Bu tür kurumlar Türkiye’de hep çalışırlar ama hayatımıza dokunmazlar gibi düşünülür. Genelde böyle bir önyargıyla bakılır. İnsanlar bu tür işlere göstermelik işler olarak bakar. Çok net ifade etmek istediğim şey şu; kimse inanmazsa inanmasın, ben inanıyorum. Emin olun çok inanıyorum. Benimle beraber bu fikrin gelişmesini sağlayan arkadaşlarımız da inanıyor” ifadelerini kullandı.

KATILIMCILIK VURGUSU

İZPA’nın bir buçuk yıllık süreçte ortaya koyduğu çalışmaları anlatan Tugay, Pakistan Pavyonu’nda sergilenen çalışmaların, analizlerin bilimsel veriler ışığında oluşum aşamaları hakkında bilgi verdi. Yapılan çalışmaların bir akademik yıla sığmayacak kadar çok ve değerli işler olduğunu söyleyen Başkan Tugay, katılımcılık vurgusu yaparak bu çalışmalara destek verilmesi gerektiğini belirtti. Tugay, “İyi bir şey yapıldığında, onun iyi bir şey olduğunu görüp, anlayıp takdir etmek gerekiyor” dedi.

Tugay, İZPA’nın yaptığı çalışmaların kimisinin kaynakların verimli kullanılması için yol gösterici olduğunu, kimisinin yapılan hataları gösterdiğini, kimisinin mekânsal planlamanın doğru yapılmasını sağladığını belirterek “Bize, doğru çalışmanın ne olduğunu öğretiyor. Doğru çalışma, işi bilen insanlardan, bilim insanlarından faydalanmak ve doğru bilgiyi paylaşmaktır. Dünyayı ancak bu kurtarabilir. Eğer dünya bize, bizden sonraki nesillere lazımsa, bilgiye sığınacağız. Bilgi sahibi, çalışkan insanlara destek olmayı öğreneceğiz. Onlarla beraber çalışmayı öğreneceğiz. Tahminler üzerine değil veriler üzerine çalışmalar yapacağız. Hoş görünmek, hoş nutuklar çekmek güzel ama sorunları çözemedikten sonra bunların hiçbir anlamı yok. Biz bu dönem, şehrimizin bilgi ve deneyim sahibi insanları, hocaları, eğitimli ve iyi niyetli insanlarıyla beraber bu şehri yönetmeye çalışıyoruz. Sadece kendi aramızda dar kadroyla bir şeyler yapmanın sorunları çözemeyeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

İZPA öncülüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan komisyonları, çalışma gruplarını, tematik konseyleri hatırlatan Tugay, “Samimiyiz, doğru ve dürüst bir şekilde işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Başka hesabımız yok. Ben İzmir’in duyarlılıklarına, kendi kültüründen gelen bilgeliğine inanarak biraz güven talep ediyorum, başka bir şey değil. Kişisel olarak bana değil, ama belediyede beraber çalıştığımız birbirinden değerli arkadaşlarımıza güven talep ediyorum. Onlar, gerçekten İzmir’i, Türkiye’yi seven insanlar. Dünyaya ve yaşama saygısı olan insanlar. İzmir’in huzurunu, İzmir’in keyfini, İzmir’in tadını arıyoruz. O güzellikleri tekrar herkesin en iyi şekilde hissetmesini sağlamak için çaba gösteriyoruz. En çok bunun için mücadele etmeye değer. İnsanların güveniyle beraber katılımları olursa çok daha başarılı olacağız” dedi.

“İZPA BİR BUÇUK YILDA ÖNEMLİ YOL KAT ETTİ”

Buluşmada İZPA’nın yürüttüğü çalışmalar ve sergi hakkında basın mensuplarına sunum yapan İZPA Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, “İzmir Planlama Ajansı, bir buçuk yıl önce yeniden yapılandı ve çalışmalarına başladı. Bu süre içerisinde önemli yol kat etti. İZPA’nin temelde üç fonksiyonu var. Birincisi, bilgiye dayalı analiz, veriye dayalı analiz ve objektif analiz, hepimizin ihtiyacı olan şey. Doğru bilgiye ulaşmak için buna sahip olmamız gerekiyor. Yaptığımız çalışmalar, analizler belirli bir olgunluğa geldi. İkinci fonksiyonumuz, birlikte üretmek, birlikte karar vermek, birlikte tanımlamak ve birlikte çalışmanın bir parçası olabilmek. Üçüncüsü ise etki yaratmak. Yaptığımız her işin mutlaka bir sonuca ulaşması ve bir etki yapması lazım. Bu çalışmaların sonucunu sergide eylem planları olarak görmek mümkün” ifadelerini kullandı.

Kentin geleceğine bakma yönünde yürütülen çalışmaları anlatan Velibeyoğlu, “İlk çalışmalarımız kentin 50 yıllık geleceğine bakmak olarak çıktı. Buna sıfır noktasından başladık. Çünkü gelecek, bugünden başlıyor. Bizim bugün attığımız ilk adım, gelecek 50 yılın nasıl geçeceğine dair bir işaret. İlerlediğimiz her noktada da o hedeflere ulaşmaya yönelik geriye doğru bizim için bir yol haritası. Üç ufukta görmeye çalıştık. 2030 hedefimiz var. 2030’da iklim değişikliği ve yaşadığımız bütün etkiler var. 2054 hedefimizde ise kentimizin planları ne olacak, yaşadığımız alanlar ne olacak, yaşam alanlarımız daha kaliteli nasıl olabilir bunun üzerine çalışıyoruz. 2074 hedefimiz ise bizim için bir pusula. Nereye gittiğimizi nereden bileceğiz? Bunu dünyayla birlikte nasıl yapacağız? Buna üçlü bir ufuk şeklinde bakmaya çalıştık. Her yaptığımız işte bu üçlü ufkun izi var” dedi.

SERGİDE DÖRT BÖLÜM YER ALIYOR

Dört ana bölümden oluşan sergide, hem ajansın çalışma yöntemlerine hem de İzmir’in bugününü ve geleceğini nasıl düşündüğüne dair bir çerçeve sunuluyor. Serginin ilk bölümünde, kentle ilgili güncel çevresel ve mekânsal riskleri anlamaya yönelik analiz çalışmaları yer alırken, ikinci bölüm bu analizlerden beslenen eylem planları ve İZPA tarafından hazırlanan yayınlardan oluşuyor. Ajansın gerçekleştirdiği İzmir’i birlikte düşünme ve birlikte şekillendirmeyi amaçlayan katılımcılık odaklı çalışmalar ise serginin üçüncü bölümünde kendisine yer buluyor. Serginin dördüncü ve son bölümünde ise ajansın, 2030 yılından 2054’e ve oradan 2074’e uzanan zaman diliminde İzmir’e dair planları, vizyonu, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri paylaşılıyor.