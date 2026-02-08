Giriş / Abone Ol
İZSU açıkladı: İzmir’in barajlarında son durum ne?

İZSU, İzmir’de etkili olan sağanak yağışların ve sonrasında meydana gelen sel ile taşkınların ardından barajlardaki güncel doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

  • 08.02.2026 16:11
  • Giriş: 08.02.2026 16:11
  • Güncelleme: 08.02.2026 16:20
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Bir süredir planlı su kesintilerinin yaşandığı İzmir’de, baraj doluluk oranları açıklandı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 8 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kentteki barajların güncel doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

İZSU’nun açıkladığı verilere göre kent genelinde en yüksek su seviyesi yüzde 54,22 ile Güzelhisar Barajı’nda kaydedilirken, en düşük doluluk oranı yüzde 9,35 ile Gördes Barajı’nda ölçüldü.

GÖRDES BARAJI TOPARLANDI

29 Ocak’ta doluluk oranı yüzde 0 seviyesine kadar gerileyerek tamamen kuruma noktasına gelen Gördes Barajı, etkili olan sağanak yağışlar ve ardından meydana gelen sel taşkınlarıyla yeniden su tutmaya başladı.

Bölgede etkisini sürdüren sağanak yağmurun ardından barajın doluluk oranı yüzde 17,17’ye yükseldi.

Yaşanan bu artış, barajdaki su seviyesinde geçici de olsa bir toparlanma sağladı.

İzmir’deki barajların 8 Şubat 2026’daki doluluk oranları şu şekilde:

Tahtalı Barajı % 17,17

Balçova Barajı: % 44,91

Ürkmez Barajı: %45,05

Güzelhisar Barajı: %54,22

Gördes Barajı: %9,35

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %46,44

Görsel:İZSU
