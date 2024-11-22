İZSU Genel Kurulu'nda "arıtma" gerginliği: Yalan söylüyorsunuz

İZSU Genel Müdürlüğü’nün 2025 Mali Yılı Bütçesi görüşmelerine Cemil Tugay ile Hüsnü Boztepe arasında yaşanan gerginlik damga vurdu.

Cumhuriyet'in Egesi haber sitesinin aktardığına göre; AKP Foça ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik "Sizde Tunç Soyer'in heyecanını göremiyoruz. İzmir Körfezi'nin sorumluluğunu bakanlığını kucağına attınız ama göreve gelir gelmez Çiğli Atık Su ve Arıtma Tesisi 4. Faz inşaatını durdurdunuz" ifadelerinin ardından mecliste tansiyon yükseldi.

“YALAN SÖYLÜYORSUN”

Başkan Tugay, Boztepe’ye, "Atmayın ya! Gözümüzün içine baka baka insanlara yalan söyleyemezsiniz. Durmuş olan inşaatı başlattık biz. Lütfen doğruları konuşun ya da konuşmayın. Yalan söylüyorsunuz insanlara yalan söylüyorsunuz. İnsanlara yalan söyleyemezsiniz. Yalan söylerseniz konuşmanıza izin vermezseniz. Biz o inşaatı durdurmadık, biz o inşaatı başlattık. Burada İzmir halkına yalan söyleyemez, göz göre göre yalan söylüyorsunuz. Yapmadığımız bir şeyi yapmış gibi konuşamazsınız, inşaatı biz durdurmadık. Durmuş olan inşaatı biz başlattık. Bile bile yalan söylüyorsunuz. İnsanları kandırmayacaksınız. Dalga geçer gibi konuşuyorsunuz. Ne demek sizi heyecanlı görmüyorum. Ciddiyet içerisinde konuşacaksınız. İzmir halkı bu ciddiyeti hak ediyor. Burası sizin şov yeriniz değil. Heyecan görmüyorum ne demek ya? Ben işimi yapıyorum kimseye heyecan gösterisi yapmak zorunda değilim. İzmir halkı burada doğruları duyacak" diye yanıt verdi.