İztuzu kumsalındaki yavru caretta carattaların denize ulaşma çabası

Muğla'da'ki İztuzu Plajı'nda kuluçka dönemini tamamlayan caretta caretta yavruları denizle buluşuyor.

Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde bulunan dünyada en iyi korunan plajlar arasında gösterilen ve caretta carettaların önemli üreme alanları arasında yer alan İztuzu Plajı, gündüz turistlere gece de nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta carettalara ev sahipliği yapıyor.

6 kilometrelik kumsala sahip İztuzu'na gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler plajı 08.00-20.00 saatleri arasında kullanabiliyor. Saat 20.00'den sonra kumsal, görevlilerin misafirleri boşaltmasıyla caretta carettaların kullanımına bırakılıyor.