İzzet Akbulut kimdir? CHP Milletvekili İzzet Akbulut’un kariyeri ve siyasi hayatı

İzzet Akbulut kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili İzzet Akbulut’un kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. İzzet Akbulut Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili İzzet Akbulut’un kariyeri ve siyasi hayatı!

İZZET AKBULUT KİMDİR?

İzzet Akbulut, 1984 yılında Burdur'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Burdur'da tamamladı. Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nden 2008 yılında mezun oldu. Meslek hayatında serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalıştı.28. Dönem CHP Burdur milletvekili olan İzzet Akbulut evli ve iki çocuk babasıdır.

İZZET AKBULUT’UN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

İzzet Akbulut’un kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları’nda siyasete başladı.

CHP Burdur İl Başkanlığı’nda yönetici, il başkan yardımcısı ve il sekreteri olarak görev aldı.

28 Nisan 2018’de CHP Burdur İl Başkanı oldu.

2023 Genel Seçimleri: CHP Burdur 1. sıra milletvekili adayı olarak seçime katıldı.

28. Dönem TBMM: Burdur milletvekili olarak meclise girdi.

TBMM’de Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu üyesi olarak görev yapmaktadır.