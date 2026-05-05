İzzet Yıldızhan hakkında tahliye kararı

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp tutuklanan türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi.

Mahkeme, Yıldızhan’ın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaaddin Kadayıfçıoğlu’nun da aralarında bulunduğu sanıklar, 22 Haziran’da İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacağı ifade edildi.