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Ja Morant, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Ajans Haberleri
  • 09.01.2024 11:05
  • Giriş: 09.01.2024 11:05
  • Güncelleme: 09.01.2024 11:05
Kaynak: AA
Ja Morant, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Memphis Grizzlies'in all-star oyuncusu Ja Morant, sakatlığı sebebiyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Grizzlies'ten yapılan açıklamada, sağ omzundan ameliyat edilmesine karar verilen Morant'ın sezonu kapattığı belirtildi. 24 yaşındaki oyun kurucunun, 2024-2025 sezonu öncesi tamamen iyileşmesinin beklendiği kaydedildi.

Elinde silah tuttuğu sosyal medya paylaşımları nedeniyle aldığı 25 maç men cezasını tamamlayan Morant, geçen ay parkelere geri dönmüştü.

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