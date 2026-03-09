Jacob Kiplimo yarı maratonda dünya rekoru kırdı

Ugandalı uzun mesafe koşucusu Jacob Kiplimo, erkekler yarı maratonunda dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Portekiz’de düzenlenen Lizbon Yarı Maratonu’nda mücadele eden 25 yaşındaki atlet, 21 kilometrelik parkuru 57 dakika 20 saniyede tamamladı. Bu dereceyle yarı maraton tarihinin en hızlı koşusuna imza atan Kiplimo, dünya rekorunu geliştirdi.

ÖNCEKİ REKORU 10 SANİYE GELİŞTİRDİ

Daha önceki rekor ise 57 dakika 30 saniyelik süreyle Yomif Kejelcha’ya aitti.

Kiplimo’nun elde ettiği bu derece, yarı maraton tarihinde yeni bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti. Ugandalı atlet böylece uzun mesafe koşularındaki üstün performansını bir kez daha ortaya koydu.