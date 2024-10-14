Jahrein mahlaslı sosyal medya ünlüsü Ahmet Sonuç tahliye edildi

Jahrein ismi ile bilinen sosyal medya yayıncısı Ahmet Sonuç tahliye oldu. Sonuç, tahliye haberini, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Jahrein sosyal medya yayıncısı Ahmet Sonuç hakkında ‘müstehcenlik’ suçlamasıyla soruşturma başlatmış ve Sonuç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Antalya L Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Sonuç, 13 Eylül'den bu yana cezaevindeydi.