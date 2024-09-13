Jahrein neden gözaltına alındı? Ahmet Sonuç'un gözaltına alınmasına ilişkin Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Jahrein adıyla bilinen internet yayıncı Ahmet Sonuç'un dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alınmasının ardından Jahrein neden gözaltına alındı sorusu gündeme oturdu. Tartışmalı açıklamalarıyla sıklıkla sosyal medya kullanıcıların gündemine gelen Ahmet Sonuç'un gözaltına alınmasına ilişkin Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ahmet Sonuç'un resmi Twitter hesabında gerçekleşen "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür." ifadeleri yer aldı. İşte, Ahmet Sonuç'un gözaltına alınmasına ilişkin Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama!

JAHREİN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Jahrein'in neden gözaltına alındığına dair Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

📢 Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı yönündeki paylaşımlar ile ilgili BASIN AÇIKLAMASI📢 pic.twitter.com/E3bQTvnBh7 — Antalya Emniyet Müdürlüğü (@AntalyaEmniyet) September 12, 2024

Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.

Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanımının (E.K.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca "JAHREİN" isimli/rumuzlu kullanımını 'Visite!' isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/mani/1u kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir

(E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesine göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.