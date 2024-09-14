Jahrein neden tutuklandı? Ahmet Sonuç'un tutuklanma gerekçesi

Jahrein adıyla bilinen internet yayıncı Ahmet Sonuç'un 12 Eylül günü akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. İnternette ise Jahrein neden tutuklandı sorusu gündeme oturdu. Tartışmalı açıklamalarıyla sıklıkla sosyal medya kullanıcıların gündemine gelen Ahmet Sonuç'un tutuklanmasına ilişkin İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci yaptı. Açıklamada, "CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklandı." ifadeleri yer aldı. Peki, Jahrein neden tutuklandı? Ahmet Sonuç kimdir? İşte Ahmet Sonuç'un tutuklanma gerekçesi!

JAHREİN NEDEN TUTUKLANDI?

Gözaltına alınan internete Jahrein olarak tanınan Ahmet Sonuç'un tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı. Söz konusu tutuklama kararı zaptında Sonuç'un gözaltına alma tutanağı şeklinde somut delilerin bulunduğu ve delillerin henüz tamamen toplanmamış olması da göz önünde bulundurularak 'şüphelinin salıverilmesi halinde kaçacağı, saklanacağı, delilleri gizleyeceği hususunda kuvvetli şüphenin bulunması, işin önemi ve şüphelinin üzerine atılı suçun cezasının alt ve üst sınırlarına göre adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin verilebilecek ceza miktarına göre ölçülü olduğu hususları hep birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. ve devamı maddeleri gereğince tutuklanması' karar verildiği ifade edildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN JAHREİN HAKKINDA AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi." dedi.

X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve

Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği… — Aslan Değirmenci (@aslandegirmenci) September 13, 2024

AHMET SONUÇ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Jahrein'in gözaltına alınmasının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

📢 Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı yönündeki paylaşımlar ile ilgili BASIN AÇIKLAMASI📢 pic.twitter.com/E3bQTvnBh7 — Antalya Emniyet Müdürlüğü (@AntalyaEmniyet) September 12, 2024

"Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

X (Twitter) isimli sosyal medya platformu üzerinden "Rockerpuck_Evil" kullanıcı adı ve "Pungent 666" rumuzu ile yöneticisi olduğu "İncel sohbet odası" başlıklı açık kaynaklarda yer alan canlı sohbet odasında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı görülmüştür.

Bahse konu konuşmalar incelendiğinde, "Rockerpuck_Evil" kullanıcı isimli "Pungent 666 rumuzlu X hesabı kullanımının (E.K.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca "JAHREİN" isimli/rumuzlu kullanımını 'Visite!' isimli sosyal medya platformunda yaptığı canlı yayında benzer içerikli konuşmalar yaptığı görülmüş, yapılan incelemeler neticesinde "Jahrein" isimli/mani/1u kullanıcının (A.S.) isimli şahıs olduğu tespit edilmiştir

(E.K.) ve (A.S.) isimli şahıslar 12.09.2024 günü Emniyet Müdürlüğümüz Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından gözaltına alınarak haklarında; Türk Ceza Kanunu'nun 226. Maddesine göre müstehcenlik suçundan işlem başlatılmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

AHMET SONUÇ KİMDİR?

Ahmet Sonuç, 29 Kasım 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Karabük'te aldı ve ortaokul eğitimi sırasında Antalya'ya taşındı. Ortaöğrenimini Antalya Anadolu Lisesinde tamamladıktan sonra Leipzig Üniversitesi Moleküler Fizik ve Biyokimya Bölümünü okumak için Almanya'ya yerleşti.

Almanya'da eğitim gördüğü yıllarda eğitimden çok oyun oynamaya vaktini ayıran Sonuç, önce YouTube üzerinden videolar çekti ve daha sonra Twitch'te yayınlar yaparak internette yoğunlaştı. Üniversiteyi son sınıfta bırakmasının ardından Polonya'ya taşındı. 2018 yılında gerçekleştirilen Oyunun Yıldızları Ödüllerinde en iyi yayıncı ödülünü kazandı. Daha sonra Türkiye'ye dönerek Antalya'ya yerleşti.

Jahrein lakaplı Sonuç, internet yayıncılığına 2011 yılında başladı ve yayın platformunun 2013'teki kapanışına kadar devam etti. Daha sonra Twitch'te yayıncılığa devam etti. Farklı platformlarda yayınlarını sürdürdü. Ayrıca 2012'den beri YouTube'da oyun videoları paylaşmaktadır.