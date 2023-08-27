James Anderson Manisa BBSK’da

2023-2024 sezonunda FIBA Europe Cup ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, kariyerinde iki EuroLeague ve iki Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşamış James Anderson’ı kadrosuna kattı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, kadrosuna önemli bir ismi kattı.

Yeşil-beyazlı takım, kariyeri boyunca NBA’de San Antonio Spurs, Houston Rockets, Philadelphia 76ers, Sacramento Kings ile Turkish Airlines EuroLeague’de Zalgiris Kaunas, Darüşşafaka, Khimki Moskova ve A. Efes formaları giymiş tecrübeli forvet James Anderson ile sözleşme imzaladı.