James Arthur, Cem Adrian ve Yüksek Sadakat Lifepark’ta buluşuyor
İngiliz sanatçı James Arthur, Cem Adrian ve Yüksek Sadakat, 23 Ağustos Cumartesi günü Lifepark'ta müzikseverler ile buluşacak.
James Arthur, şu sıralar The Pisces World Tour kapsamında Avrupa ve Amerika’da arka arkaya sold out konserler veriyor.
Konser saat 15.00’te Lifepark kapılarının açılmasıyla başlayacak. Saat 17.00’de rock grubu Yüksek Sadakat günü başlatacak. Saat 19.00’da ise Cem Adrian sahne alacak.
Saat 21.00’de, gece James Arthur’un sahneye çıkmasıyla tamamlanacak.
Biletler şu anda Passo üzerinden satışta.