James David Vance, Trump'ın başkan yardımcısı adayı olmayı kabul etti

Ohio Senatörü James David Vance, Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayı olmayı kabul ettiğini bildirerek, "Sayın Başkan, bana duyduğunuz güveni asla karşılıksız bırakmayacağım" dedi.

ABD'de Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance, Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayı olmayı kabul etti.

Vance, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresinde eski Başkan Donald Trump'ın kendisini başkan yardımcısı adayı göstermesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD vatandaşlarını "ilk sıraya" koymak için çalışacağını belirten Vance, "Burada alçakgönüllülükle duruyorum ve ABD başkan yardımcısı adaylığınızı resmen kabul ettiğimi söylemekten büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Vance, Başkan Joe Biden'ın politikalarını eleştirerek, onun "çuvalladığını", bedelini ise ABD halkının ödediğini söyledi.

Vance, Trump yönetiminin fabrikalarda daha fazla "Made in USA (ABD'de üretilmiştir)" damgası vuracağını dile getirerek, "Amerikalı işçilerin ücretlerini koruyacağız ve Çin Komünist Partisi'nin, orta sınıfını Amerikan vatandaşlarının sırtından inşa etmesini engelleyeceğiz" diye konuştu.

Vance, "Sayın Başkan, bana duyduğunuz güveni asla karşılıksız bırakmayacağım. Bu ülke için sahip olduğunuz olağanüstü vizyona ulaşmanıza yardımcı olmak benim için büyük bir onurdur. Şimdi partiniz ne olursa olsun her Amerikalıya söz veriyorum, size sahip olduğum her şeyi vereceğim." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan Trump, 15 Temmuz'da, başkan yardımcısı adayının Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance olduğunu duyurmuştu.