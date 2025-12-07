James Harden NBA tarihine geçti

NBA’de Minnesota Timberwolves, sahasında konuk ettiği Los Angeles Clippers’ı 109-106’lık skorla mağlup etti. Target Center’daki mücadelede James Harden’ın tarihi performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Timberwolves’ta Jaden McDaniels 27, Julius Randle ise 24 sayıyla öne çıkarken, Minnesota ekibi bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini alıp sezon overallindeki 15. zaferine ulaştı. Clippers cephesinde ise Harden 34, Kawhi Leonard 20 sayı kaydetti ancak bu performanslar sezonun 18. yenilgisini engelleyemedi.

Maça damga vuran asıl gelişme ise Harden’ın kariyerinde yeni bir eşiği geride bırakması oldu. Tecrübeli yıldız, toplamda 28 bin 303 sayıya ulaşarak Carmelo Anthony’yi (28 bin 289) geride bıraktı ve NBA normal sezonlar tarihinin en skorer 10. oyuncusu unvanını elde etti.

DALLAS, ALPEREN’SİZ HOUSTON’I DEVİRDİ

Gecenin bir diğer mücadelesinde Dallas Mavericks, American Airlines Center’da oynanan karşılaşmada Houston Rockets’ı 122-109 mağlup etti.

Mavericks’te Anthony Davis 29 sayıyla galibiyetin baş mimarı olurken, Brandon Williams 20 ve Cooper Flagg 19 sayı ile skora destek verdi. Bu sonuçla Dallas ekibi sezonun 9. galibiyetini hanesine yazdırdı.

Milli basketbolcu Alperen Şengün’ün hastalığı nedeniyle forma giymediği Rockets’ta ise Kevin Durant 27, Jabari Smith Jr. ise 22 sayıyla mücadele etti ancak bu performanslar mağlubiyeti önlemeye yetmedi.