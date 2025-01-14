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James Rodriguez'den sürpriz imza

Meksika Ligi takımlarından Club Leon, James Rodriguez'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor
  • 14.01.2025 11:34
  • Giriş: 14.01.2025 11:34
  • Güncelleme: 14.01.2025 11:37
Kaynak: Spor Servisi
James Rodriguez'den sürpriz imza
Fotoğraflar: AA

İspanya LaLiga ekibi Rayo Vallecano'dan ayrılan James Rodriguez, Meksika Ligi takımlarından Club Leon ile sözleşme imzaladı.

Blub Leon'dan yapılan açıklamada deneyimli futbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bu sezon başında Sao Paulo'dan ayrılıp Rayo Vallecano'ya imza atan Rodriguez, İspanyol ekibinde sadece 7 maçta forma giydi. Rodriguez bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.

33 yaşındaki futbolcu kariyerinde Olympiakos, Al-Rayyan, Everton, Real Madrid, Bayern Münih, Monaco, Porto, Banfield ve Envigado formalarını da giydi.

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