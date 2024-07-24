James Webb, Dünya'dan yaklaşık 12 ışık yılı uzaktaki dev ötegezegeni fotoğrafladı

NASA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden araştırmacılar, JWST ile fotoğrafı çekilen, Dünya'dan yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıktaki dev ötegezegeni inceledi. Açıklamada, kütlesi Jüpiter'den birkaç kat fazla olan "Epsilon Indi Ab" adlı öte gezegenin, "bu zamana kadar doğrudan fotoğrafı çekilen en soğuk öte gezegenlerden biri" olduğu belirtildi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) ait James Webb Uzay Teleskobuyla (JWST) Dünya'dan yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıkta "Süper Jüpiter" diye nitelendirilen ötegezegenin fotoğrafının çekildiği bildirildi.

NASA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya'daki Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden araştırmacılar, JWST ile fotoğrafı çekilen, Dünya'dan yaklaşık 12 ışık yılı uzaklıktaki dev öte gezegeni inceledi.

Araştırmacılar, kütlesi Jüpiter'den birkaç kat fazla olan "Epsilon Indi Ab" adlı öte gezegenin, "bu zamana kadar doğrudan fotoğrafı çekilen en soğuk ötegezegenlerden biri" olduğunu kaydetti.

Araştırmanın yazarlarından Elisabeth Matthews, Güneş'e benzeyen "Epsilon Indi A" adlı K tipi yıldızın yörüngesindeki öte gezegenin, gezegenlerden en çok Jüpiter'e benzediğini fakat Jüpiter'den daha büyük olduğunu belirtti.

Matthews, sıcaklığı tahminen 2 santigrat derece olan, "Süper Jüpiter" diye nitelendirilen Epsilon Indi Ab gibi soğuk gezegenlerin daha zor tespit edildiğine vurgu yaptı.

Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.