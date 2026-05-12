Jan Vesely basketbola veda ediyor

Barcelona forması giyen tecrübeli pivot Jan Vesely, sezon sonunda profesyonel basketbol kariyerini noktalayacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 35 yaşındaki oyuncu, kariyer yolculuğunun sonuna geldiğini belirterek duygusal ifadeler kullandı.

"ÇOK ZAFER GÖRDÜM"

Vesely açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Unutulmaz yılların ardından basketbol yolculuğumun bu bölümünü kapatma zamanı geldi.

Belgrad’dan İstanbul’a, oradan Barcelona’ya kadar sayısız mücadele yaşadım. Harika takım arkadaşları, antrenörler ve sadık taraftarlarla birlikte birçok zafer ve zor yenilgi gördüm”

Kariyeri boyunca basketbola sahip olduğu her şeyi verdiğini söyleyen Çek yıldız, “Bu oyun için elimden gelen her şeyi verdim, karşılığında ise çok daha fazlasını aldım. Minnettarlık ve gururla ayrılıyorum.”

"İKİ AY DAHA VAR"

Deneyimli pivot, sezonun henüz bitmediğini de vurgulayarak, “ACB Ligi’nde savaşacağımız iki ay daha var ve son maça kadar tüm odağım burada olacak. Eylül ayından itibaren ise tribünlerde görüşürüz” sözlerini kullandı.

Profesyonel kariyerinde Fenerbahçe ile önemli başarılara imza atan Vesely, sarı-lacivertli formayla 2017’de Euroleague şampiyonluğu yaşarken uzun yıllar takımın en önemli isimlerinden biri olmuştu.

Çek pivot, 2022 yılında Barcelona kadrosuna katılmıştı.