Jandarma Akademisi’nde cami buluşmaları yapıldı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından OHAL Kararnamesi ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Aynı dönemde Jandarma Okullar Komutanlığı da lağvedilerek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kuruldu.

Önceki Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin’in görüştüğü bazı isimler ve Menzil Cemaati’nin jandarmada örgütlendiği iddialarıyla gündem olan Jandarma Komutanlığı'nda yine tartışma yaratacak olaylar yaşanıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin (JSGA) bulunduğu yerleşkedeki camide görevli bir imamın askeri öğrencilerle camide toplantılar yaptığı bildirildi. Hatta “JSGA Camii Gönüllüleri” isimli bir WhatsApp grubu da kuruldu. Grupta imam Adem Serdar T. ile askeri öğrenciler bulunuyor.

WHATSAPP GRUBU KURULDU

BirGün’ün ulaştığı grupta yapılan yazışmalarda, imam eşliğinde hafta sonları Çankaya İlçe Müftülüğü’nün Gençlik Merkezi’nde buluşmalar organize edildiği görüldü. Gruptaki bir yazışmada bir askeri öğrencinin “Hocam bu akşam sohbet var mı?” diye sorduğu imam Adem Serdar T.'nin “Evet var, yatsı namazından sonra” yanıtı yer aldı.

KURAN DERSLERİ

Grupta imam Adem Serdar T.’nin “Esselamü aleyküm arkadaşlar. Bu akşam yatsı namazından sonra dersimizde Hz. Yusuf’un hayatını, Kuran’ı Kerim’den Yusuf Suresi’ni okuyarak anlamaya çalışacağız. Yatsı namazına gelin bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Bir başka gün ise “Arkadaşlar bu akşamki dersimiz Kuran'da kâfirlerin özellikleri ve Müslümanı küfre düşürecek söz ve davranışlar, hepinizi bir çay içmeye bekliyorum” dedi. BirGün’ün ulaştığı Adem Serdar T. “Bir cemaatle bağım yok. Camide ders yapmak suç değil” dedi.

‘ÖZEL DAVETLİ HOCALAR’

Doğukan O. isimli bir şahsın ise WhatsApp grubuna “Selamünaleyküm arkadaşlar bildiğiniz üzere dünden itibaren Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 12 kardeşimiz ve tüm şehitlerimiz için hatim okuyorsunuz. Okuduğunuz bu hatim ve başka gelen diğer hatimlerin duası için özel bir program hazırlıyoruz. Program Cumartesi sabah namazında (saat 07.00-09.00 arası) ilçe müftümüz ve özel davetli hocaların katılımıyla kuran ziyafeti tesbihat dua ve çorba ikramı şeklinde icra edilecek sizleri bekliyoruz” ifadelerini yazdığı görüldü.