Jandarma, cezaevindeki tutukluyu bulamamış!

İçişleri Bakanlığı adına sahte kart bastırdıkları için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, "Gereği yapıldı" notuyla gözaltına alınma anlarını paylaştığı ve yaklaşık iki ay sonra serbest bırakılan Ak Gençlik Ocakları Başkanı Ferhat Aydoğan için yeni bir skandala imza atıldı.

Ak Gençlik Ocakları’nın imza attığı skandallar zincirini ortaya çıkaran BirGün muhabiri İsmail Arı, kendisine sosyal medyadan tehdit ve hakaretler yağdıran Ak Gençlik Ocakları Başkanı Ferhat Aydoğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden Aydoğan’ın kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilmesini istedi.

Ancak jandarma, 14 Ağustos 2024’te savcılığa gönderdiği raporda, “Aydoğan’ın açık kimlik ve adres bilgilerinin tespit edilemediğini” belirtti.

Fotoğraf: Jandarma raporu

ALİ YERLİKAYA PAYLAŞMIŞTI

Ak Gençlik Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ile kendisini Aydoğan’ın Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan Ergin Vançin isimli şahısların, İçişleri Bakanlığı adına sahte kartlar bastırdığı ortaya çıkmıştı. Bakanlık logolu sahte kartlarla Aydoğan ile Vançin’in kendilerine koruma zırhı yaratmaya çalışması gündem olmuştu.

Tepkilerin ardından “Gereği yapıldı” başlığıyla 12 Temmuz’da açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aydoğan ile Vançin’in tutuklandığını açıkladı.

Yerlikaya, “Şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır."

İKİ AYDA SERBEST KALDILAR

Ancak Aydoğan ile Vançin’in yaklaşık iki ay sonra Adana Suluca Cezaevi’nden tahliye edildiği öğrenildi.

JANDARMA GENEL KOMUTANI İLE…

6 Şubat depremlerinin ardından Maraş’a giden Aydoğan, burada Orgeneral Arif Çetin’le görüştüğünü sosyal medyadan duyurmuş, bu görüntüler sonrası Çakıcı, Aydoğan’ın danışmanı olmadığını söylemişti.

Aydoğan’ın Alaattin Çakıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek gibi isimlerle fotoğrafları bulunuyor.