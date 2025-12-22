Jandarma'dan uyarı: "IŞİD yılbaşında saldırı gerçekleştirebilir"

Yeni yıl yaklaşırken, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, olası IŞİD saldırısına karşı personelini ve ilgili birimleri uyardı. 19 Aralık tarihli yazıda Ankara ve İstanbul’a işaret edildi.

Yazıda, halkın kalabalık olduğu bölgelerde birkaç gün içerisinde patlayıcı yüklü araçlarla eşzamanlı saldırı planlandığına dair duyum alındığı bildirildi.

Alışveriş merkezleri ve halk pazarları hakkında özellikle uyarı yapılırken, saldırıların silahlı saldırı, intihar saldırısı, bombalı araç saldırısı, dron saldırısı ya da kalabalıkların üzerine araç sürülmesi şeklinde gerçekleştirilebileceği bildirildi.

"SANSASYONEL EYLEM ARAYIŞI"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre saldırı niyetinin, “Yurtiçinde ve yurtdışında kararlılıkla yürütülen mücadele sonucunda, eylem imkân ve kabiliyeti kırılan DEAŞ ve radikal terör örgütlerinin, özellikle yılbaşı nedeniyle sansasyonel nitelikli eylem arayışı” sonucu ortaya çıktığı ifade edildi.

Yazıda, “Sözde lider kadrolardan örgüt üyelerine verilen talimatlara göre, örgütten kopmaları engellemek, sempatizanlarına moral vermek, kamuoyunda baskı ve korku oluşturmak amacıyla, örgüt mensuplarının seçecekleri farklı tarz lokasyonlarda, inisiyatifi uyuyan hücrelere verilmiş ve birbirinden bağımsız ‘yalnız terörist’ tarzı eylemler gerçekleştirebileceği” kaydedildi.

Personelden hem şehiriçi hem de şehir girişlerindeki güvenlik önlemlerini artırması ve edinilecek istihbaratı MİT ve emniyet birimleriyle paylaşması istendi.