Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik'te 2024 yılı atamaları gerçekleşti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2024 yılı genel atamalarının gerçekleştiğini açıkladı. Buna göre, Emniyet'te bin 769 amir ve 20 bin 791 polisin ve Jandarma Komutanlığı'nda bin 662 subay, 7 bin 301 astsubay, 2 bin 63 uzman jandarma ve 21 bin 706 uzman erbaşın ataması yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise 802 personel atandı.
Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı genel atamaları gerçekleşti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlığı ile Emniyet'e atama yapıldığını duyurdu.
Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde bin 769 amir ve 20 bin 791 polis rütbesindeki personelinin ataması yapıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nda bin 662 subay, 7 bin 301 astsubay, 2 bin 63 uzman jandarma ve 21 bin 706 uzman erbaş olmak üzere toplam 32 bin 732 personelin ataması gerçekleşti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise 210 subay ve 592 astsubayın ataması yapıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı Genel Atamaları gerçekleşti.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 25, 2024
📌Jandarma Genel Komutanlığı mensubu 1.662 Subay, 7 bin 301 Astsubay, 2 bin 63 Uzman Jandarma ve 21 bin 706 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 32 bin 732… pic.twitter.com/Zj3YlhctWh