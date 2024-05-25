Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik'te 2024 yılı atamaları gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın 2024 yılı genel atamalarının gerçekleştiğini açıkladı. Buna göre, Emniyet'te bin 769 amir ve 20 bin 791 polisin ve Jandarma Komutanlığı'nda bin 662 subay, 7 bin 301 astsubay, 2 bin 63 uzman jandarma ve 21 bin 706 uzman erbaşın ataması yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise 802 personel atandı.

A- A A+

Fotoğraf: AA