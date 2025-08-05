Jandarma eşliğinde taziye
Kaynak: ANKA
Silivri’de tutuklu bulunan Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, hayatını kaybeden babası Emir Daka’nın Esenyurt’taki Erenler Cemevi’nde cenaze törenine jandarmalar eşliğinde getirildi.
Daka, gözyaşları içinde babasını son yolculuğuna uğurladı. Daka, görüntü alınmasına izin verilmeden araçtan indirilerek cemevinin arka bahçesine götürüldü.
Daka’nın cemevi içerisinde taziyeleri kabul etmesine izin verildi. Erhan Daka, yanındaki jandarmalar eşliğinde, gözyaşları içinde cenaze namazını kıldı.