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Jandarma, Fernas Maden işçileri ve ailelerine müdahale etti

Jandarma, Manisa Soma'da AKP milletvekili Ferhat Nasıroğlu'nun Fernas Grup’a bağlı maden işletmesinde çalışan ve sendikal hakları için mücadele eden işçilere ve ailelerine müdahale etti.

Çalışma Yaşamı
  • 30.08.2024 15:33
  • Giriş: 30.08.2024 15:33
  • Güncelleme: 30.08.2024 15:57
Kaynak: Haber Merkezi
Jandarma, Fernas Maden işçileri ve ailelerine müdahale etti

Manisa Soma'da AKP’li Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait Fernas Maden’de sendikal hakları ve işçi sağlığı ve güvenliği için direnişe başlayan işçiler ve desteğe gelen ailelerine jandarma müdahale etti.

Eylemlerinin ilk günü jandarma tarafından gözaltına alınan işçiler, bugün de ailelerinin ve arkadaşlarının katılımıyla şirket önünde basın açıklaması yapmak istedi. Ancak kolluk kuvvetleri müdahaleyle engelledi.

Jandarma, maden yoluna çıkan tüm yolları kapatarak, ailelerin ve yakınlarının eylem alanına geçişini durdurdu.

Çocuklar ve aileler, güneş altında saatlerce bekletilirken, evlerine dönmelerine de izin verilmedi. Jandarmanın şirket yanlısı tutumu ailelerin tepkisini çekti.

AİLELER VE ÇOCUKLAR BARİKATA YÜKLENDİ

Yolları kesilen aileler, çocuklarla birlikte barikatlara yüklendi.

Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır ve Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu gözaltına alındı.

Fernas hak ihlalini kabul etti
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