Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, emekli ediliyor

Jandarma Genel Komutanlığı atma ve terfi kararnamesi hala çıkmadı.

Halktv.com.tr'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'i yaş haddinden dolayı emekli etmek istiyor. Çetin ise görevini sürdürmek istiyor.

Saymaz, bugünkü köşesinde "Çetin, eğer bir son dakika değişikliği olmazsa emekli edilecek" diye yazdı.

Çetin, Ak Gençlik Ocağı Başkanı ve Alaattin Çakıcı’nın eski danışmanı Ferhat Aydoğan’ı ağırlamş, Paramount Otel’in sahibi Cihan Ekşioğlu ile fotoğrafı ortaya çıkmış, Gürcistan’a kaçan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ün evinde misafir olması ile de gündeme gelmişti.

Saymaz, yazısında şunları ifade etti:

"İçişleri Bakanlığı, 65 yaşını geçen Çetin’i emekli etmek istiyor. Çetin ise hukuken devam edilebileceğini savunarak, karara itiraz etse de bakanlık aynı görüşte değil.

Çetin, eğer bir son dakika değişikliği olmazsa emekli edilecek.

Arkasında tartışmalı bir fotoğraf albümü bırakacak.

Çetin, İçişleri Bakanlığı adına kart bastıran AK Gençlik Ocağı Başkanı ve Alaattin Çakıcı’nın eski danışmanı Ferhat Aydoğan’ı makamında ağırlamıştı.

Organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan Selahattin Yılmaz’ın oğlunun antika dükkanını ziyaret etmişti. Yılmaz da iki kez Çetin’in makamına gelmişti.

SOYLU'YA YAKIN BİR İSİM

‘Demir Yumruk’ adlı operasyonda suç örgütü liderliği iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin Eryılmaz’ın Hatay’daki fabrikasını ziyaret etmişti.

Cinayetten ceza aldığı için Gürcistan’a kaçan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ün evinde misafir olmuştu.

Çetin’in Paramount Otel’in sahibi Cihan Ekşioğlu ile de fotoğrafı var.

Çetin, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın bir isim… Görünürde yaş haddinden emekli ediliyorsa da bu albüm, kararda etkili olmuş olabilir."