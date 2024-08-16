Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin emekliye sevk edildi

16 Ağustos 2024 Tarihli ve 32634 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'deki atama kararlarına göre; Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden emekliye sevk edildi. Çetin'in yerine, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı atandı.

Resmi Gazete'de, "Yaş haddinden emekliye sevk edilen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif ÇETİN'in yerine, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali ÇARDAKCI atanmıştır" denildi.