Jandarma Genel Komutanlığı 246 subay alacak: Başvurular 20 Ekim’de başlıyor
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde eğitim görecek 184’ü erkek, 62’si kadın olmak üzere toplam 246 subay alınacak. Başvurular 20 Ekim’de başlayacak ve 3 Kasım 2025’te sona erecek
Başvurular 20 Ekim 2025 tarihinde başlayıp, 03 Kasım 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
Adaylar, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi (PTM) üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla başvuru yapabilecek.
Başvuru kılavuzu, www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adresleri ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve Strateji Bütçe Başkanlığı'nın https://kamuilan.sbb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanacak.