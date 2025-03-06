Jandarma gözetiminde ağaç katliamı: Çayırlı’da kesim başladı

İzmir’in Tire ilçesine bağlı Çayırlı köyünde, yol yapımı için başlatılan ağaç kesimi, köylülerin tüm itirazlarına rağmen bugün tekrar başladı. Sabah saatlerinde kesim ekiplerinden önce jandarma ekipleri bölgeye geldi. Ağaç kesimi, jandarma gözetiminde sürdürülüyor.

Kesim işlemi devam ederken, geçim kaynaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan köylüler, yetkililere seslendi.

Zeytin ve incir ağaçları dışında hiçbir gelir kaynaklarının olmadığını belirten köylüler, açtıkları davaların sonuçlanmasını beklemeden yapılan kesime tepki gösterdi.

Köylülerden biri, şunları söyledi: “Davalar sonuçlanıncaya kadar kesim durdurulsun. Benim ekmek teknem gittikten sonra başka bir gelirim yok. Bir zeytin, bir incir; başka bir şeyimiz yok. Bir emekliliğim de yok. Nereye gitsem kimse beni almaz. Çocuklarıma bundan bakıyorum. Ben ne yapayım? Nereye gideyim? Hepinizin evi, ocağı var. Çoluğunuzun, çocuğunuzun, evinizin ekmeği alınsa siz ne yaparsınız? Biz ekmeğimizi savunuyoruz.”

Geçim kaynaklarının yok edilmesine karşı mücadele edeceklerini belirten köylüler, kesimin durdurulması ve yargı sürecinin tamamlanmasını talep ediyor.