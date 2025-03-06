Jandarma gözetiminde ağaç katliamı: Çayırlı’da kesim başladı

Jandarma gözetiminde ağaç katliamı: Çayırlı’da kesim başladı
İzmir Tire’ye bağlı Çayırlı köyünde yol yapımı için ağaç kesimi tekrar başladı. Ağaç kesimine karşı nöbet tutan köylüler, jandarma ile karşı karşıya.
İzmir’in Tire ilçesine bağlı Çayırlı köyünde, yol yapımı için başlatılan ağaç kesimi, köylülerin tüm itirazlarına rağmen bugün tekrar başladı. Sabah saatlerinde kesim ekiplerinden önce jandarma ekipleri bölgeye geldi. Ağaç kesimi, jandarma gözetiminde sürdürülüyor.
Kesim işlemi devam ederken, geçim kaynaklarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan köylüler, yetkililere seslendi.
Zeytin ve incir ağaçları dışında hiçbir gelir kaynaklarının olmadığını belirten köylüler, açtıkları davaların sonuçlanmasını beklemeden yapılan kesime tepki gösterdi.
Köylülerden biri, şunları söyledi: “Davalar sonuçlanıncaya kadar kesim durdurulsun. Benim ekmek teknem gittikten sonra başka bir gelirim yok. Bir zeytin, bir incir; başka bir şeyimiz yok. Bir emekliliğim de yok. Nereye gitsem kimse beni almaz. Çocuklarıma bundan bakıyorum. Ben ne yapayım? Nereye gideyim? Hepinizin evi, ocağı var. Çoluğunuzun, çocuğunuzun, evinizin ekmeği alınsa siz ne yaparsınız? Biz ekmeğimizi savunuyoruz.”
Geçim kaynaklarının yok edilmesine karşı mücadele edeceklerini belirten köylüler, kesimin durdurulması ve yargı sürecinin tamamlanmasını talep ediyor.