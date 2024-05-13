Jandarma karakolu inşaatında göçük altında kalan işçi yaralandı

Çorum'un Osmancık ilçesinde, jandarma karakolu inşaat alanında göçük oluştu. Göçük altında kalan bir işçinin bacağında kırık oluştu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Güncel 13.05.2024 16:07 Giriş: 13.05.2024 16:07

Güncelleme: 13.05.2024 16:11 Kaynak: iHA

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Fotoğraf: İHA