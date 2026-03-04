Jandarma müdahalesiyle gözaltına alınmışlardı: GES’e direnen yurttaşlar serbest bırakıldı

İlayda SORKU

Diyarbakır Sur’a bağlı Kervanpınar’da yapılmak istenen güneş enerji santralı (GES) projesine karşı çıkan ve gözaltına alınan 15 köylüden 12'si serbest bırakılırken 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Arkeolojik sit ve mera alanları üzerinde planlanan projeye karşı topraklarını savunan yurttaşlar ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün Kervanpınar’da ZENKAR-1 GES projesine karşı çıkan mahalleliye jandarma cop, tazyikli su, plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etmişti. Yaşanan arbedede 4 kişi yaralanırken, 15 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 3 kişi hastanedeki sağlık kontrolünün ardından 9 kişi ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edilen 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

"YOĞUN BİR JANDARMA MÜDAHALESİ UYGULANDI"

Öte yandan yaralanan yurttaşlardan 3’ü tedavi gördükleri Dicle Üniversitesi Fakülte Hastanesi ile Bismil Devlet Hastanesi’nden taburcu edilirken 1’inin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Diyarbakır Barosu’ndan avukat Ahmet İnan, BirGün’e yaptığı açıklamada, "Yoğun bir jandarma müdahalesi uygulandı. Plastik mermiler kullanıldı, ağır bir şekilde halka saldırıldı. Alana gittiğimizde yurttaşları yüzü gözü morarmış, vücutlarının birçok bölgesinde plastik mermi yarasına benzeyen yaralarla gördük. Gözaltıların ardından baro başkanıyla beraber gözaltındakilerle konuşmak istediğimizde engellendi" dedi.

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Öte yandan yaralanan yurttaşlardan birinin durumunun ağır olduğunu belirten İnan, şöyle konuştu: "Köylülerden biri tamamen hareketsiz, felçli bir şekilde uzanıyordu. Ensesinden beline doğru ağır bir şiddette basınç uygulanmış. Konuşamıyordu, hareket edemiyordu. Çok kötü durumdaydı. Gerçekten çok üzücü, çok rahatsız edici bir durumdu. Böyle vahim bir tablo söz konusu. Halbuki yurttaşların yaşam alanları o bölge, yaşamın döngüsü orası. Biz burada özel bir şirket için, şirketin silahşoru gibi hareket eden bir zihniyeti kabul etmiyoruz. Diyarbakır Barosu olarak sürece dahil olacağız. Görüntüleri topluyoruz, ifadeleri videoya aldık. Şikayetleri hazırlıyoruz, suç duyurusunda bulunacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Böyle bir müdahaleyi kabul etmiyoruz. Halkın yanında olması gereken jandarma maalesef yaşamı yok edenlerin yanında oluyor. Konuya ilişkin tüm hukuki süreçleri yürüteceğiz."