Jandarma paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan kadına adli kontrol

Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma personeli ile ilgili "etkileşim amacıyla" asılsız paylaşım yapan kişinin gözaltına alındığını bildirdi. S.A. adlı kadın hakkında adli kontrol kararı verildi.

Açıklamada, Samsun'un Çarşamba ilçesinde, sosyal medya üzerinden jandarma personeliyle ilgili asılsız nitelikte paylaşım yaptığı tespit edilen kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Söz konusu paylaşımı etkileşim amacıyla yaptığını beyan eden kişinin, Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, mahkemeye sevk edilen şahıs hakkında adli kontrol kararının verildiği aktarıldı.

Yol kontrolü sırasında bir jandarma personelinin, bir kadının telefon bilgilerine ulaşıp "tanışmak amacıyla mesaj attığı" yönündeki iddialar sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

Söz konusu paylaşımı yapan S.A. isimli kadın daha sonra yaptığı bir başka paylaşımla olayın "kurgu" olduğunu ve "etkileşim alma" maksadıyla paylaşım yaptığını açıklamıştı.