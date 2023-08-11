Jandarma, tarım alanlarında hırsızlara karşı 7/24 nöbette

Hatay’da jandarma ekipleri, tarım alanlarında meydana gelebilecek hırsızlık olaylarına karşı devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.



Hatay’da jandarma ekipleri, vatandaşlar ve üreticilerin narenciye bahçeleri ve tarım alanlarını korumak amacıyla aralıksız olarak devriye faaliyetini sürdürüyor. Olası hırsızlık olaylarına karşı üreticilerin mağdur olmaması için teknolojik imkanlar da kullanılarak aralıksız şekilde devriye devam ediyor.