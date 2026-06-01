Jandarma’da 29 bin 353 personelin görev yeri değişti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2026 yılı genel atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Çiftçi, atamalar kapsamında bin 722 subay, 7 bin 933 astsubay, bin 663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaşın yeni görev yerlerine atandığını bildirdi.

Açıklamada, toplam 29 bin 353 jandarma personelinin görev yerinin değiştirildiği belirtildi. Çiftçi, jandarma personelinin asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kadar birçok alanda görev yaptığını kaydetti.

Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun.

Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında; bin 722 subay, 7 bin 933 astsubay, bin 663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir.

Jandarma personelimizin; asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarılarının devamını diliyorum.”