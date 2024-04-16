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Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 2 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 16.04.2024 13:21
  • Giriş: 16.04.2024 13:21
  • Güncelleme: 16.04.2024 13:21
Kaynak: İHA
Jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 2 kişi tutuklandı

Osmaniye’de jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlediği operasyonlarda, gözaltına alınan 7 şüpheliden 2 tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 8-14 Nisan tarihleri arasında, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, jandarma sorumluluk bölgesinde düzenlenen operasyonlarda. Yapılan aramalarda ise 31 gram bonzai maddesi, 8 sentetik hap, 2 gram metamfetamin maddesi ve 1 gram eroin maddesi ele geçirildi. 

Haklarında, ’uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve satın almak’ suçları çerçevesinde adli işlem yapılan şüphelilerden 2’si sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. 

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