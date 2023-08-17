Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Aksaray’da jandarmanın müstakil eve düzenlediği operasyonda çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri müstakil bir evde kenevir yetiştirilerek esrar üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, kimliği belirlenen G.O.’yu ve ikametini takibe aldı. 2 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Evde ve bahçesinde yapılan aramalarda; 3 kilo kubar esrar, 50 kök kenevir bitkisi, 100 gram sentetik cannabinoid bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.O., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.