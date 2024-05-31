Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından; Erzurum merkezli 2 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, düzenlenen operasyonda Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkeme sonucu 9 şüpheli tutuklanırken 7 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yapılan operasyon sonucu; 500 gr. Esrar, 115 gr. Toz Esrar, 35 gr. Bonzai, 1 adet Hassas Terazi, 6 adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı, 1 adet çakmak gazı, 21 kök Kenevir, 18 gr. Kenevir tohumu, 1 adet 7.65 mm çapında Ruhsatsız Tabanca, 890 adet çeşitli çaplarda fişek, 4 adet Ruhsatsız Av Tüfeği, 1 adet Kelebek Bıçak, 1 adet Av Tüfeği Şarjörü, 15 adet Cep Telefonu, 2 adet CD, 1 adet Flash Disk, 1 Tablet ve 1 Laptop Bilgisayar ele geçirildi.