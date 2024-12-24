Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde jandarma tarafnıdan yapılan uyuşturucu operasyonunda 13 kök Hint keneviri, yol kontrol uygulamasında ise çok sayıda ecstasy, bonzai, kubar esrar, sentetik hap, likit esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde yürüttükleri uyuşturucu operasyonunda Gürçam (Bilos) Mahallesi’nde 13 kök Hint keneviri ele geçirirken, yol uygulamasında yapılan denetimlerde ise bin 600 adet ecstasy, bonzai, kubar esrar, sentetik hap, likit esrar ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Operasyon ve denetimlerde gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.