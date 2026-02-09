Jandarmanın mühürlediği kaçak maden ocağında iş cinayeti: Bir işçi yaşamını yitirdi

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak bir kömür ocağında bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, çalışma sırasında ocağı su bastı. Mahsur kalan işçilerden Uğur Erikoğlu (32) ve H.G. (41) mesai arkadaşları tarafından çıkarılarak Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Erikoğlu kurtarılamadı. Durumu ağır olan H.G.’nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Haberi alan Erikoğlu’nun yakınları hastane önünde büyük üzüntü yaşadı.

DAHA ÖNCE MÜHÜRLENMİŞ

Öte yandan su basan kaçak ocağın daha önce jandarma ekipleri tarafından 9 Eylül 2025’te mühürlendiği, 26 Aralık’ta yapılan kontrolde mührün bozulmadığının tespit edildiği öğrenildi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürerken, ocağın yeniden faaliyete nasıl geçtiği bilinmiyor.