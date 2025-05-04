Jandarmaya ait 'cayrokopter' düştü: 2 yaralı

Adana’da jandarmaya ait cayrokopter düştü, 2 personel yaraladı.



Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre Yörük Türkmen Şöleninde görev alan jandarmanın cayrokapteri alanda bir süre uçtu.

Ancak daha sonra bilinmeyen bir nedenle düştü. Cayrokapterde bulunan pilot ve teknisyen yaralandı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı personeller hastaneye kaldırıldı.

Personelin isimlerinin İbrahim Gül ve Fatih Çelebi olduğu, birinin subay diğerinin ise astsubay olduğu öğrenildi.

ADANA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sarıçam ilçemiz Mustafalar Mahallesi'nde düzenlenen Yörük Şenlikleri kapsamında, Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığınca alınan emniyet tedbirlerine havadan destek sağlamak amacıyla görevlendirilen cayrokopter, henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle zorunlu iniş yapmıştır. Zorunlu iniş sırasında cayrokopterde yapısal bütünlük bozulmamış olup iniş esnasında hafif şekilde etkilenen personelimiz tedbiren 112 sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiştir. Personelimize ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" denildi.