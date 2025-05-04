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Jandarmaya ait cayrokopter düştü: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 04.05.2025 13:44
  • Giriş: 04.05.2025 13:44
  • Güncelleme: 04.05.2025 13:44
Kaynak: İHA
Jandarmaya ait cayrokopter düştü: 2 yaralı

Adana’da jandarmaya ait cayrokopter düştü. 2 personel yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Yörük Türkmen Şöleninde görev alan jandarmanın cayrokapteri alanda bir süre uçtu. Ancak daha sonra bilinmeyen bir nedenle düştü. Cayrokapterde bulunan pilot ve teknisyen yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı personeller hastaneye kaldırıldı.

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