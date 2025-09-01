Jandarmaya hakaret ettiği görüntülerle gündeme gelen AKP Beylikova Başkanı istifa etti

Eskişehir'de jandarma ile yaşadığı sözlü tartışma ve hakaretle gündeme gelen AKP Beylikova Başkanı Hasan Özılgın, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak istifa ettiğini açıkladı.

Hasan Özılgın açıklamasında, "Orada kullandığım dili ve üslubu ben de tasvip etmiyorum" dedi.

İstifa kararını sosyal medyadan duyuran Özılgın şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gün önce kamuoyuna da yansıyan şekilde jandarma kontrol noktasında jandarma personeli ile yaşadığımız bir tartışma olmuştu. Bu konuyla ilgili ilçe başkanlığı yapıyor olmam sebebiyle kamuoyuna bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Öncelikle orada yaşanan tartışma devletimizin güvenlik güçlerini zan altında bırakacak hiçbir itham içermemektedir. Oradaki kişinin keyfi tutumu ile ilgili bir sorundur. Yaşanılan tartışmada hiçbir şekilde siyasi kimliğimden bahsetmedim. Buna rağmen orada kullandığım dili ve üslubu ben de tasvip etmiyorum. 24 yıldır vatandaşına hizmetkar olmayı şiar edinmiş bir siyasi partinin ve dünya liderinin teşkilatında görev alıyor olmamın sorumluluğu altında, davama ve liderime duyduğum hürmet nedeniyle bugün itibarıyla ilçe başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra da her platformda AK Parti davasının hizmetkarı olmaya devam edeceğim."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde, AKP Beylikova Başkanı Hasan Özılgın ve asayiş uygulaması yapan jandarma ekipleri arasında yaşanan tartışmanın görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı. Beylikova Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma başlattığı belirtilen konuyla ilgili dün açıklama yapan AKP İl Başkanı Gürhan Albayrak, yaklaşık 2 ay önce yaşanan olaya ait görüntülerin Zafer Bayramı'nın kutlanması gereken bir günde yayınlanmasının art niyetli olduğunu ve ilçe başkanının görevden alınmadığını belirtmişti.

ÖZILGIN İLE JANDARMA ARASINDAKİ DİYALOG

Özılgın, “Kimlikleri alalım” diyen jandarmaya “Lan oğlum… Yemin ediyorum pislikten başka bir şey değilsin” dediği görüntüler sosyal medyaya düşmüştü. Hasan Özılgın, jandarmanın, “İşimizi yapıyoruz, bunu kişiselleştirmeyin” sözlerine “Senin yaptığın terbiyesizlik” diye yanıt vermişti.