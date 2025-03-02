Jandarma’ya usulsüz sorgu soruşturması

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı ile dikkati çeken bir soruşturma yürütüyor.

M.M. isimli yurttaş, 18 Aralık 2024 tarihine Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı suç duyurusunda eski kız arkadaşı Ezgi M.’nin, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli tanıdıkları aracılığıyla usulsüz bir şekilde hakkında araştırma yaptırdığını belirtti.

Suç duyurusunda eski kız arkadaşı Ezgi M.’nin bunu itiraf ettiğini de belirten yurttaş, hakkında sorgulama yapan jandarma personelinin tespit edilerek “Gerekli tahkikatın yapılmasını” talep etti.

SAVCI OLAYIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Suç duyurusu Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevli bir savcıya verildi. Dosya savcısı, 31 Aralık 2024’te Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı’na yazı yazarak, “Suç duyurusunda bulunan M.M. isimli yurttaşın, 2024 Ağustos ve Aralık ayları arasında izinsiz olarak sorgulanıp sorgulanmadığı” sordu.

Savcı, “Jandarma kayıtlarının araştırılmasını ve usulsüz sorgulama yapan jandarma personelinin tespit edilmesini” istedi.

Savcılığın talebine Jandarma’nın bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı tarafından yanıt verildi.

İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık, İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu’nun imzasının yer aldığı yanıtta, Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) ile Kimlik Paylaşım Sistemi’nin kayıtları paylaşıldı.

112 DEFA SORGULAMA YAPILDI

Bakanlık’ın raporuna göre, M.M. isimli yurttaş hakkında, dokuz jandarma personelinin 112 ayrı sorgu yaptığı belirlendi. M.M.’nin “Bilgi kartı, SGK kayıtları, üzerine kayıtlı araçlar ile Uyap, nüfus kayıt örneği ile adres bilgilerinin sorgulandığı” tespit edildi.

Savcılık soruşturması devam sürerken kimlik bilgileri tespit edilen Jandarma personelinin de savcılık soruşturmasına eklenmesi bekleniyor.