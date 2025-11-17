Jannik Sinner, Alcaraz’ı rahat geçti: Turin’de taç giydi, sezonu mesajla kapattı

Sezonun en büyük kapalı kort randevusunda Jannik Sinner, ülkesinde düzenlenen organizasyonda Carlos Alcaraz’ı 7-6 ve 7-5 yenerek ATP Finalleri’nde üst üste ikinci kez şampiyon oldu. 24 yaşındaki İtalyan, Roger Federer’den bu yana bu unvanı art arda kazanan en genç oyuncu olurken Novak Djokovic’ten sonra turnuvayı set kaybetmeden üst üste kazanan ikinci tenisçi olarak tarihe geçti.

Sinner’ın 2025 sezonu üç aylık doping cezası nedeniyle kesintiye uğramış olsa da, yılı 58-6’lık muhteşem bir derece ve altı kupayla tamamladı. Yılın beş büyük turnuvasının üçünde mutlu sona ulaşan İtalyan raket, sezona adeta damgasını vurdu. Kapalı korttaki dominasyonu ise artık tartışmasız: Sinner, 2023’teki Davis Cup zaferinden bu yana 31 maçtır kapalı kortta yenilmiyor.

ALCARAZ’A KARŞI PSİKOLOJİK EŞİK AŞILDI

Sinner açısından bu finalin ayrı bir anlamı vardı. Çünkü büyük rakibi Alcaraz’a karşı son sekiz maçın yedisini kaybetmişti. Tek galibiyeti Wimbledon finalinden gelmişti. Turin’de aldığı bu zafer, yeni sezona mental olarak tamamen sıfırlanmış şekilde gireceğini ilan etti.

ABD Açık’ta Alcaraz’a karşı aldığı yenilgi sonrası oyununun özellikle servis, file çıkışları ve drop shot çeşitliliği konusunda eksik kaldığını açıkça söyleyen Sinner, son aylarda bu alanlarda yoğun şekilde çalıştı. Turin’de bu emeklerin karşılığı sahaya yansıdı. Tie-break’te 187 km/h hızındaki ikinci servis puanı, Alcaraz’ın psikolojik üstünlüğünü kıran dönüm noktası oldu.

İspanyol yıldız ilk sette sağ arka adalesinde bir sıkıntı yaşayıp ikinci sette bandajla devam etse de, asıl sorun karşısındaki kararlı rakipti. Sinner agresif oyununu sürdürdü, kritik anlarda el titretmedi ve iki sette de üstünlüğünü korudu.

İTALYA AYAĞA KALKTI

İtalyan seyircilerin Sinner’ın her puanında yükselen tezahüratları finali adeta futbola çevirirken, Sinner da normalde pek görmediğimiz kadar duygusal anlar yaşadı. Kimi zaman tribünlere dönüp elini kulağına götürdü, kimi zaman raketini kaldırıp daha fazla gürültü istedi. Sinner, iki saatlik üst düzey mücadele sonunda kupaya uzanarak sezonu “Ben buradayım” mesajıyla kapattı.